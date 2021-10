Esporte Em Manaus, Raphinha marca duas vezes, e Brasil goleia Uruguai Com o triunfo sobre os uruguaios, o Brasil vai a 31 pontos na liderança, seguido pela Argentina, que venceu o Peru e tem 25

A seleção brasileira fechou a rodada das Eliminatórias com mais uma vitória, que a coloca ainda mais perto da Copa do Mundo do Qatar, em 2022. Nesta quinta-feira (14), após atuações sem destaque contra Venezuela e Colômbia, a equipe do técnico Tite teve boa atuação e venceu o Uruguai por 4 a 1, em Manaus, pela 12ª rodada do classificatório sul-americano. Com o triu...