Esporte Em Manaus, Corinthians enfrenta Vasco pela Série A Após primeira vitória, Timão encara equipe carioca que vive turbulência

O Corinthians enfrentará o Vasco neste sábado, às 19 horas, na Arena Amazônia, com time reserva por causa da maratona de jogos decisivos que enfrentou nas últimas semanas. A reta final do Campeonato Paulista e a Copa do Brasil tiraram seis titulares de combate. Os zagueiros Henrique e Manoel, os laterais Fagner e Danilo Avelar, o volante Junior Urso e o atacante...