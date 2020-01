Esporte Em mais um jogo marcado por discriminação contra Balotelli, Lazio bate Brescia Partida precisou ser paralisada aos 30 minutos da primeira etapa por causa de cantos racistas da torcida visitante

Com dois gols do artilheiro Ciro Immobile, a Lazio derrotou o Brescia, neste domingo, por 2 a 1, de virada, no campo do adversário, na abertura da 18ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo precisou ser paralisado aos 30 minutos da primeira etapa por causa de cantos racistas vindos da torcida visitante contra o jogador Mario Balotelli. Com o resultado, a equipe de...