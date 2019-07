Esporte Em maior goleada do Brasileirão até agora, Goiás perde para o Flamengo no Maracanã Time esmeraldino foi goleado pelo placar de 6 a 1 pelos donos da casa

O Flamengo goleou o Goiás jogando no Maracanã diante de um público de 65 mil pessoas. O time rubro-negro goleou pelo placar de 6 a 1, com destaque para o uruguaio Arrascaeta, que marcou três gols. Kayke descontou para o clube esmeraldino. Com a derrota, o alviverde cai uma posição e passa a ocupar o 7º lugar, com 15 pontos e um jogo a menos (contra o Corinthians). J...