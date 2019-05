Esporte Em Mônaco para GP, pilotos compartilham memórias e exaltam legado de Niki Lauda

As memórias do tricampeão da Fórmula 1 Niki Lauda, que morreu na última segunda-feira aos 70 anos, estiveram muito presentes nas primeiras atividades do GP de Mônaco nesta quarta-feira. Comovidos, os pilotos dividiram seus sentimentos sobre a morte do lendário competidor austríaco. Wins: 25 Podiums: 54 Poles: 24 Fastest Laps: 24 Championship...