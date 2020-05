Esporte Em live, presidente do Atlético-GO critica secretário da saúde e pede Dragão campeão Com mais de 1h30 de duração, Adson Batista participou de transmissão na conta oficial do clube no instagram e respondeu perguntas de torcedores e jornalistas

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, entrou na onda das lives. Nesta quarta-feira (20), o dirigente respondeu perguntas de torcedores e jornalistas no perfil do clube rubro-negro no Instagram. Para ele, o Dragão deve ser considerado campeão goiano. Por causa da pandemia da Covid-19, o Estadual foi paralisado na 10ª rodada da fase de grupos, com a equipe atleticana ...