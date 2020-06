Esporte Em live, Atlético-GO lançará novo escudo do clube Clube adotará novo desenho em terceiro uniforme, que não tem data para ser lançado

O Atlético-GO apresentará, na noite desta sexta-feira (18), o terceiro escudo do uniforme do clube. Para isso, o lançamento do novo símbolo atleticano será por meio de uma live, a partir das 19 horas, que será transmitida no perfil do clube no Instragam. Os presidentes Executivo, Adson Batista, e do Conselho Deliberativo, Jovair Arantes, estarão acompanhados de Adr...