Esporte Em Lima, Flamengo encara River Plate para buscar 2º título de sua história Mesmo distante do Rio, o Flamengo terá o apoio da torcida rubro-negra na capital peruana. Equipes estão definidas e confirmadas pelos técnicos

Apoiado por milhares de torcedores em Lima, no Peru, o Flamengo tentará acabar com o jejum de 38 anos e enfim voltar a levantar a taça da Copa Libertadores. Com um elenco milionário e comandado pelo técnico português Jorge Jesus, o time rubro-negro encara o River Plate neste sábado (23), às 17h (horário de Brasília), na capital peruana, na primeira edição do torneio cont...