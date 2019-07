Esporte Em julgamento em Brasília, Walter pega gancho maior por doping e ficará suspenso mais um ano Recursos do caso de doping do atacante foram julgados em Brasília nesta quinta-feira (4)

O atacante Walter, que faria sua reestreia pelo Goiás no Campeonato Brasileiro, ficará suspenso por mais um ano por ter sido flagrado no doping. O jogador esteve em julgamento em Brasília nesta quinta-feira (4). A punição foi estendida para dois anos. O atacante poderá recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça. Em 7 de dezembro do ano passado, Walter entrou...