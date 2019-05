Esporte Em jogos atrasados, Federer e Nadal vencem na estreia em Roma Forte chuva na capital italiana impediu a realização dos jogos do Master 1000 de Roma, que voltou a ser disputado nesta quinta-feira (16)

Em dia de programação cheia, após a chuva que impediu os jogos de quarta-feira (15), a rodada do Masters 1000 de Roma começou nesta quinta-feira (16) com as estreias vitoriosas do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal. Federer fez o seu retorno ao saibro italiano após três anos. Em busca de um dos poucos títulos que não tem no currículo, o atual número três...