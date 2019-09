Esporte Em jogo tumultuado, Fla bate Inter em 8ª vitória seguida e garante folga na ponta O triunfo fez o time flamenguista garantir a folga que ostenta na liderança e alcançar os 48 pontos, seis a mais que o Palmeiras, que joga nesta quinta-feira (26)

O Flamengo conquistou a oitava vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, ao derrotar o Internacional por 3 a 1, no Maracanã, em duelo válido pela 21.ª rodada. O jogo foi marcado por muita confusão no primeiro tempo, quando dois jogadores do time gaúcho acabaram expulsos. O triunfo fez o time flamenguista garantir a folga que ostenta na lideranç...