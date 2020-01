Esporte Em jogo-treino, Vila Nova vence o Capital-DF Time colorado venceu a equipe de Brasília por 3 a 0. Técnico Ariel Mamede destaca evolução dos jogadores e diz que prioridade é ter uma equipe melhor fisicamente para o Goianão

No segundo teste da temporada, o Vila Nova venceu o Capital-DF, nesta quinta-feira (9). O Tigre bateu a equipe de Brasília, por 3 a 0, com gols de Lucas Silva, Dimba e Gilsinho. O próximo compromisso preparatório do clube goiano será na quinta-feira (16), contra o Brasiliense. O jogo-treino foi disputado no centro de treinamento do Vila Nova. No 1º tempo, o Tigre...