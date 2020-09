Esporte Em jogo-treino de cinco gols, Goianésia vence sub-20 do Vila Nova Azulão do Vale, que se prepara para disputa da Série D, bateu a equipe colorada por 3 a 2

O Goianésia venceu, de virada, o sub-20 do Vila Nova em jogo-treino que fez parte das preparações das equipes para disputas da Série D e Torneio FGF, respectivamente. O duelo foi disputado no Estádio Valdeir José de Oliveira, na sexta-feira (4). Jonatan, Márcio Luiz e Vanilson anotaram os gols do Goianésia, Tibúrcio e Gustavinho fizeram os tentos do Vila Nova. Os...