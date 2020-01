Esporte Em jogo-treino, Atlético-GO testa formações e vence time amador Equipe rubro-negra foi comandada por Eduardo Souza, auxiliar que comanda a pré-temporada até que o Dragão contrate um treinador

Sem usar todos os jogadores à disposição, o técnico Eduardo Souza, do Atlético-GO, começou a trabalhar as formações que ele pretende usar nas primeiras rodadas do Campeonato Goiano. No jogo treino diante do Noronha Alimentos, time amador de Goiânia reforçado pelos atacantes Walter (suspenso por doping, até julho, de partidas oficiais) e o amigo dele, Dodô, o time a...