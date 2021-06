Esporte Em jogo sonolento, Santos apenas empata contra o Juventude na Vila Belmiro

Em um jogo sonolento na Vila Belmiro, o Santos apenas empatou em 0 a 0 com o Juventude neste sábado (12), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Fernando Diniz foi inofensivo aos visitantes. Em 90 minutos, o Peixe teve apenas uma chance clara de gol com Kaio Jorge, de cabeça. Em contrapartida, o time do Rio Grande do Sul anulou com tamanha facili...