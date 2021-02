Esporte Em jogo ruim, Fluminense e Atlético-MG decepcionam e empatam sem gols As duas equipes quase não finalizaram e deram fim melancólico à 35ª rodada do Brasileiro

Em jogo de pouca inspiração no Maracanã, Fluminense e Atlético-MG empataram sem gols nesta quarta-feira (10). Apesar do confronto ser de interesse direto na disputa por vaga na Libertadores, as duas equipes decepcionaram, quase não finalizaram e deram fim melancólico à 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o empate, os dois times desperdiçaram boas chance...