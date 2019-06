Esporte Em jogo reiniciado, Thiem derrota Djokovic e reedita final com Nadal em Paris

No recomeço da semifinal de Roland Garros neste sábado, paralisada pela chuva na sexta-feira, o austríaco Dominic Thiem derrotou o sérvio Novak Djokovic por 3 sets a 2, com parciais de 6/2, 3/6, 7/5, 5/7 e 7/5, em 4h14 de confronto, e vai encarar Rafael Nadal na grande final, programada para este domingo. Será a reedição da decisão do torneio parisiense de 2018, que t...