Esporte Em jogo que pode marcar despedida de Sampaoli, Atlético-MG vence o Sport Dependendo do resultado do jogo Fluminense e Santos o Galo poderá garantir vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores

Depois de ficar três jogos sem vitória -dois empates e uma derrota-, o Atlético-MG, enfim, triunfou no Campeonato Brasileiro. O Galo venceu na tarde deste domingo (21) o Sport, por 3 a 2, na penúltima rodada do Nacional. Na ilha do Retiro, Jair, Rafael Thyere (contra) e Marrony garantiram três pontos para o Alvinegro. Dalberto e Thiago Neves, de pênalti, marcaram os gol...