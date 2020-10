Esporte Em jogo nervoso, Goiás deixa escapar vitória no fim do jogo Time esmeraldino abre o placar com Vinícius Lopes, mas vê Bahia empatar nos acréscimos

Em partida nervosa e com muitas expulsões na Serrinha, o time esmeraldino amargou mais uma decepção nos acréscimos da partida. Após ter sido derrotado nos minutos finais pelo Flamengo, o Goiás não conseguiu segurar a pressão do Bahia no fim do segundo tempo e ficou apenas no empate, 1 a 1, na noite desta sexta-feira (16) na Serrinha. O empate não refresca em nad...