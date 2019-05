Esporte Em jogo morno, Vila Nova empata com a Ponte Preta e amplia sequência sem vitórias Na próxima quinta-feira (16), Tigre vai completar 1 mês sem vencer algum adversário. Tigre ficou no empate sem gols com a Macaca nesta sexta-feira (10)

Se há crise no Vila Nova ela acabou de ficar pior. O Tigre empatou sem gols no Serra Dourada nesta sexta-feira (10) e chegou a marca de seis jogos sem vitórias na temporada. A equipe goiana, após três rodadas, segue sem vencer na Série B. O meia Alan Mineiro foi expulso aos 28 minutos do 2º tempo e desfalca o Tigre na próxima rodada. Com dois pontos em nove disput...