Esporte Em jogo morno, rebaixado Coritiba marca no fim e vence Palmeiras Ex-lateral do Atlético-GO, Jonathan marcou o único gol do jogo atrasado da 35ª rodada do Brasileirão

O Coritiba venceu o Palmeiras por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (17), no estádio Couto Pereira, em jogo atrasado válido pela 35ª rodada do Brasileiro. O gol foi marcado pelo lateral Jonathan, nos minutos finais da partida. Os dois clubes já não têm aspirações no torneio nacional. Sem chances de título, o Palmeiras tem vaga garantida na próxima Libertadores como a...