Esporte Em jogo morno, Palmeiras e Inter empatam com gols nos acréscimos Com 16 pontos, o Internacional continuou na liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, com dez e um jogo a menos do que o primeiro colocado, está na sétima colocação

Palmeiras e Internacional fizeram muito pouco até os acréscimos do segundo tempo, no Allianz Parque, em São Paulo, em duelo nesta quarta-feira (2). O placar final apontou 1 a 1, com um gol anotado por cada equipe após mais de 90 minutos de poucas oportunidades. O time gaúcho abriu o placar aos 47 minutos da etapa final, em um pênalti anotado com a ajuda do árbitr...