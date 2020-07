Esporte Em jogo morno, Fluminense empata com Botafogo e está na final da Taça Rio Final da Taça Rio será entre Flamengo e Fluminense provavelmente na quarta-feira. Horário e o local ainda serão definidos pela Ferj

Fluminense e Botafogo fizeram um jogo sem muitas emoções na tarde deste domingo (5) no Engenhão. Melhor para o time tricolor, que garantiu vaga na final da Taça Rio com o empate sem gols. Por ter realizado melhor campanha na fase de grupos, o Fluminense tinha a vantagem do empate. A final da Taça Rio será realizada entre Flamengo e Fluminense provavelmente na qua...