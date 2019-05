Esporte Em jogo marcado pelo VAR, Santos e Internacional empatam sem gols na Vila Belmiro Com o resultado, o Santos fica na quarta posição, com 11 pontos. Já o Internacional conquista o seu primeiro ponto fora de casa e chega aos 10

Em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Internacional empataram sem gols neste domingo, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. A partida foi marcada pela interferência do árbitro de vídeo (VAR) em dois lances decisivos. No primeiro tempo, o VAR confirmou o impedimento de Guerrero no lance do gol de Guilherme Parede que foi corretament...