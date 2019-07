Esporte Em jogo fraco tecnicamente, Avaí e Goiás empatam sem gols na Ressacada Com o resultado, time esmeraldino deixa escapar chance de voltar ao G6 do Brasileiro

Em jogo fraco tecnicamente, Avaí e Goiás empataram sem gols, no Estádio da Ressacada, na noite deste domingo (21), pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o alviverde fica na 8ª colocação, momentaneamente, já que o São Paulo ainda joga na rodada, nesta segunda-feira (22), e pode ultrapassar o time na tabela. O primeiro tempo na Ressacada foi fraco ofensivamente. As dua...