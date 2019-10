Esporte Em jogo fraco, Corinthians e Santos empatam sem gols em Itaquera Time de Sampaoli foi ligeiramente superior, mas pecou na conclusão de jogadas

Corinthians e Santos fizeram um jogo fraquíssimo tecnicamente em Itaquera neste sábado (26) e não saíram do 0 a 0 pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate foi ruim para as duas equipes. O Corinthians acumula seis jogos sem vitória, soma 45 pontos e foi bastante criticado pelo seu torcedor. Já o Santos, com 52, continua na terceira posição, cada vez mais longe d...