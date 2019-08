Esporte Em jogo fraco, Botafogo e Chapecoense empatam sem gols no Engenhão

Botafogo e Chapecoense empataram sem gols, nesta segunda-feira à noite, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para as duas equipes. Os cariocas continuam em nono lugar, com 23 pontos, enquanto os catarinenses seguem na zona do rebaixamento, na 17ª colocação, com 14 pontos. A postura ofensiva da Chapecoense...