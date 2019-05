Esporte Em jogo equilibrado, Corinthians e Grêmio ficam no empate em Itaquera Com o resultado, o Corinthians vai a cinco pontos e ocupa o oitavo lugar na tabela. O Grêmio segue na zona de rebaixamento: na 17ª colocação, com apenas dois pontos conquistados.

Corinthians e Grêmio não saíram do 0 a 0 na noite deste sábado, em duelo da quarta rodada do Brasileirão. O placar mostrou o que foi em campo: uma partida equilibrada, com poucas chances perigosas de gol para as equipes. O time gaúcho chegou a ter um pênalti anulado após análise no vídeo. Com o resultado, o Corinthians vai a cinco pontos e ocupa o oitavo lugar na ta...