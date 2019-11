Esporte Em jogo eletrizante, Goiás bate Bahia e consolida permanência na elite Vitória por 4 a 3 faz time esmeraldino ganhar duas posições e terminar rodada em 9º lugar. Distância para faixa da Libertadores pode encurtar

Como esperado - por Yago Rocha, Barcia e Ney Franco, em entrevistas no decorrer da semana - Goiás e Bahia fizeram um duelo aberto, com muitos gols. Melhor para o time esmeraldino, que ganhou por 4 a 3 no Serra Dourada, na 34ª rodada da Série A, neste domingo (24). Voltar a vencer após três jogos leva o clube alviverde aos 46 pontos, o que confirma a permanência na eli...