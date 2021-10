Esporte Em jogo eletrizante, Goiás é derrotado pelo Náutico Time esmeraldino perde para o Timbu, por 3 a 2, e tem vaga dentro do G-4 ameaçada no complemento da 29ª rodada

O Goiás voltou a ser derrotado na Série B do Campeonato Brasileiro e corre risco de sair do G-4 no complemento da 29ª rodada. Em jogo eletrizante no Estádio dos Aflitos, o time esmeraldino perdeu, por 3 a 2, para o Náutico e viu sua reação na competição parar. Com o resultado, o Goiás segue com 48 pontos na 4ª colocação da tabela. O time do técnico Marcelo Cabo s...