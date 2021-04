Esporte Em jogo disputado, Iporá e Grêmio Anápolis empatam sem gols No Estádio Ferreirão, Iporá e Grêmio Anápolis não conseguem vantagem e decidem vaga para semifinal em Anápolis

Nenhuma das duas equipes conseguiu sair em vantagem após a primeira partida entre Iporá e Grêmio Anápólis pelas quartas de final do Campeonato Goiano 2021. Em duelo realizado na tarde deste domingo (25), no Estádio Ferreirão, o resultado do equilíbrio entre os dois times foi o empate, por 0 a 0, que deixa tudo em aberto para a próxima semana. Após sair do sufoco...