Esporte Em jogo decisivo, dupla volta a dirigir Atlético-GO e tenta retomar liderança Auxiliares vão comandar o trabalho em partida contra o Libertad, pela Copa Sul-Americana, quarta (19)

Os auxiliares da comissão fixa do Atlético-GO, Eduardo Souza e João Paulo Sanches, comandarão a equipe em mais um momento de transição no cargo de treinador. Após o pedido de demissão de Jorginho, no início da tarde de sábado (15), a missão de preparar o time atleticano ficará sob responsabilidade da dupla de assistentes.Os dois foram interinos em outras ocasiões, estã...