Esporte Em jogo decepcionante, Internacional e Corinthians empatam sem gols no Beira-Rio Com o resultado, as duas equipes perderam a possibilidade de se aproximarem ainda mais do líder Santos

Em um jogo decepcionante, no qual apenas o time da casa buscou a vitória, Internacional e Corinthians empataram, sem gols, neste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, as duas equipes perderam a possibilidade de se aproximarem ainda mais do líder Santos, derrotado no sábado pelo São Paulo. O time paulis...