Esporte Em jogo de três pênaltis, Bragantino surpreende e vence o Ceará no Castelão

O RB Bragantino surpreendeu e venceu o Ceará por 2 a 1, na noite deste domingo (17), na Arena Castelão, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os três gols da partida foram marcados de pênalti: Claudinho abriu o marcador, e ampliou nos acréscimos do segundo tempo para o Massa Bruta, e Lima marcou o tento para o time alvinegro. Com a vitória, o Mass...