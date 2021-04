Esporte Em jogo de times alternativos, Anápolis supera Grêmio Anápolis Anápolis e Grêmio Anápolis aproveitaram que as situações na tabela do Grupo A estavam definidas e pouparam vários titulares

Em partida com dois times alternativos, no Estádio Jonas Duarte, nesta quinta-feira (22), os reservas do Anápolis se deram bem contra o Grêmio Anápolis, que também poupou titulares. O Galo da Comarca venceu, por 1 a 0, com gol de Matheus Guimarães aos 31 minutos do 2º tempo. As duas equipes já entraram no gramado cientes de que não poderiam mudar suas classificações no Gru...