Esporte Em jogo de sete gols, CRB vence e mantém o Cruzeiro zerado na Série B

Em partida bem movimentada e cheia de gols, o CRB bateu o Cruzeiro por 4 a 3 neste domingo (6), no Mineirão. O jogo foi válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo da partida, Marthã abriu o placar para os visitantes, Airton empatou para a equipe celeste, mas Diego Torres voltou a colocar os alagoanos na frente. Na etapa final,...