Esporte Em jogo de sete gols, Atlético-GO sofre virada do Atlético-MG Partida ficou marcada pela postura ofensiva das duas equipes, que buscaram o gol a todo instante. Em noite de Keno, que marcou três gols, o Galo levou a melhor contra o Dragão

Na despedida do atacante Renato Kayzer, que vai defender o Athetico-PR na sequência da temporada, o Atlético-GO foi derrotado no Olímpico. No duelo contra o xará mineiro, o Dragão perdeu por 4 a 3, em jogo marcado por dois times ofensivos, que apresentaram posturas similares de buscar o gol a todo instante. Keno (três vezes) e Nathan marcaram para o Galo, Oliveira...