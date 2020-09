Esporte Em jogo de seis gols, Goiás empata com o Coritiba e segue na lanterna Time esmeraldino teve atuação ruim no 1º tempo e viu Coritiba fazer dois gols após falhas defensivas. Na etapa final, o clube goiano virou o duelo, mas sofreu empate nos acréscimos

Foi um tanto quanto sofrido o modo como o Goiás quase encerrou a sequência de três jogos sem vencer. Após sofrer 2 a 0, com gols originados em falhas defensivas no primeiro tempo, o time esmeraldino buscou a virada na etapa final. Nos acréscimos, no entanto, em cobrança de pênalti viu o Coritiba empatar o duelo válido pela 9ª rodada da Série A: 3 a 3. Com o resultado,...