Esporte Em jogo de reviravoltas, Santos vence o Sport na Vila Belmiro Com o triunfo, o Santos chegou aos 37 pontos em 23 partidas e se mantém na faixa de classificação à Libertadores ao ocupar a 5ª posição

O Santos venceu o Sport neste sábado (28) por 4 a 2, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após abrir uma vantagem de dois gols antes aos dez minutos do primeiro tempo, com gols de Marinho e Lucas Braga, o Peixe cedeu o empate ao Sport ainda na primeira etapa. Mas reagiu após o intervalo e conquistou a vitória com uma boa margem. Com o triunf...