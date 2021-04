Esporte Em jogo de quatro pênaltis, Goianésia e Iporá empatam Azulão do Vale chega a 10 pontos no Grupo B. O Iporá soma 6 pontos e tem um jogo a menos

Em tarde marcada por quatro gols de pênati, Goianésia e Iporá empataram por 2 a 2, na tarde deste domingo (11), no Estádio Valdeir José de Oliveira, em oianésia. O Iporá chegou a abrir 2 a 0 no placar, em duas penalidades convertidas pelo meia atacante Elias, mas não conseguiu segurar a boa vantagem e sofreu o empate, também em pênaltis, batidos pelo meia Leo C...