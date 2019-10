Esporte Em jogo de polêmicas com VAR, Cruzeiro empata com Flu e mantém drama contra queda Time mineiro tem gol anulado e se afunda na zona de rebaixamento, enquanto cariocas seguem em 15º lugar

Em um jogo marcado por duas decisões polêmicas tomadas após o juiz recorrer ao VAR, uma anulando uma expulsão e outra um gol da equipe da casa, o Cruzeiro empatou por 0 a 0 com o Fluminense, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, e ampliou o seu drama na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou a equipe estacionada na 18ª posição, com 21...