Esporte Em jogo de duas viradas, Nigéria bate Equador e se garante nas oitavas do Mundial sub-17 Atacante Ibrahim Said foi o destaque do jogo com três gols marcados

Lá vêm eles de novo. Mais uma vez mostrando poder de reação, os nigerianos venceram a seleção de Equador, nesta segunda-feira (29), no Estádio Olímpico, pela 2ª rodada do Grupo B do Mundial sub-17. Em jogo de duas viradas, a Nigéria venceu por 3 a 2 e se garantiu nas oitavas de final da competição. O atacante Ibrahim Said foi o nome do jogo com três gols anotados. O início...