Esporte Em jogo de cinco gols, Grêmio Anápolis vence a Anapolina Por 3 a 2, Raposa bateu a Rubra no Jonas Duarte, neste domingo e amplia a crise no rival colorado que segue sem vencer no Goianão

Em jogo movimentado e com cinco gols, o Grêmio Anápolis venceu o clássico com a Anapolina, neste domingo (2), no Estádio Jonas Duarte. A Raposa abriu 2 a 0, cedeu o empate e voltou a ficar à frente no placar no início do 2º tempo sacramentando a vitória de 3 a 2. Os gols da partida foram marcados por Cassiano, Gustavo Henrique (duas vezes, para o GEA) e Ikaro (duas vezes...