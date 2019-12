Esporte Em jogo de cinco gols, Goiás vence o Grêmio e encerra Série A em 10º Time esmeraldino bateu, por 3 a 2, a equipe reserva dos gaúchos, neste domingo, no Serra Dourada. Com a 10ª colocação, a equipe goiana fatura R$ 18,5 milhões de premiação

Diante do time reserva do Grêmio, o Goiás venceu na última partida na Série A, neste domingo (8), pela 38ª rodada da competição nacional em 2019. Os gols da vitória por 3 a 2, no Estádio Serra Dourada, foram anotados por Rafael Moura (duas vezes) e Yago Felipe. Os jovens Isaque e Patrick marcaram para os visitantes. Com o resultado, o Goiás encerra a Série A com 52 p...