Esporte Em jogo de 7 gols, Napoli sofre, mas vence Fiorentina fora em estreia Na próxima rodada, o Napoli fará o clássico com a Juventus, com o qual disputou o título nas últimas duas temporadas, em Turim, no sábado que vem (dia 31). A Fiorentina vai visitar o Genoa, no dia seguinte

Após ser vice-campeão do Campeonato Italiano na temporada passada, o Napoli estreou na atual competição com uma sofrida vitória sobre a Fiorentina, pelo placar de 4 a 3, neste sábado. Jogando em Florença, os visitantes saíram atrás no placar e precisaram buscar a virada para somar seus primeiros pontos na tabela. A partida foi marcada por dois pênaltis controverso...