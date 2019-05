Esporte Em jogo de 6 gols, RB Leipzig cede empate, mas segue em 3º no Alemão O time de Leipzig chegou aos 65 pontos, a quatro do Borussia, garantindo a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões

Em jogo de seis gols, o RB Leipzig desperdiçou a chance nesta sexta-feira (3) de encostar no vice-líder Borussia Dortmund ao empatar por 3 a 3 com o Mainz, fora de casa, na abertura da 32ª e antepenúltima rodada do Campeonato Alemão. Lukas Klostermann foi o destaque do jogo ao marcar os dois primeiros gols da partida. O time de Leipzig chegou aos 65 pontos, a quatro do...