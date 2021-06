Esporte Em jogo das Eliminatórias, Paraguai e Uruguai ficam no 0 a 0 Com o empate, as seleções empataram com sete pontos. O Paraguai ocupa a quarta colocação, e o Uruguai, o quinto

Sem muita emoção, Uruguai e Paraguai empataram sem gols no Estádio Centenário, em partida válida pela sétima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Com o empate, as seleções empataram com sete pontos. O Paraguai ocupa a quarta colocação, e o Uruguai, o quinto. Se as eliminatórias acabassem hoje, a Celeste teria que disputar a repescagem. Na próxima ter...