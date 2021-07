Esporte Em jogo complicado, Brasil vira contra Argentina no vôlei masculino Próximo jogo do Brasil será na quarta-feira (28), contra o Comitê Olímpico Russo, às 9h45 (de Brasília)

Em um jogo surpreendentemente difícil, a seleção brasileira masculina venceu a Argentina por 3 sets a 2 (19/25, 21/25, 25/16, 25/21 e 16/14), nesta segunda-feira (26), pela segunda rodada do torneio de vôlei das Olimpíadas de Tóquio. O Brasil é o atual campeão olímpico e da Liga das Nações. Os argentinos contaram com muitos erros individuais do Brasil para vencer...