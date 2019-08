Esporte Em jogo com intervenções do VAR, Palmeiras tropeça no Bahia e perde chance de colar no Santos Dudu marcou os dois gols do Palmeiras, um em cada tempo. Gilberto fez os dois gols do Bahia, ambos de pênaltis na etapa final

O Palmeiras empatou com o Bahia por 2 a 2, neste domingo, no Allianz Parque, pela 14ª do Campeonato Brasileiro. O resultado leva o time de Luiz Felipe Scolari para 29 pontos, na segunda posição, três pontos atrás do líder Santos. Dudu marcou os dois gols do Palmeiras, um em cada tempo. Gilberto fez os dois gols do Bahia, ambos de pên...