Esporte Em jogo com gramado ruim, Iporá e Goianésia empatam sem gols Em partida no Ferreirão, equipes somam seus primeiros pontos no Estadual

Em Iporá, no Estádio Ferreirão, o que mais chamou a atenção na partida entre Iporá e Goianésia, neste domingo (7), foi o estado ruim do gramado. O local foi castigado pelas chuvas e terminou completamente cheio de lama. Os jogadores do Goianésia reclamaram muito do estado do campo. Com o empate por 0 a 0, Iporá e Goianésia somam seus primeiros pontos no Estadual e são ...